POL-LB: Ludwigsburg: Diebe stehlen 36 Räder, Unfallflucht; Steinheim an der Murr: Unfallflucht, Dachgepäckträger versagt während Fahrt-Leiter beschädigt Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Pflugfelden: Diebe stehlen 36 Räder

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 07.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Karlsruher Allee in Pflugfelden zu. Die Diebe bockten insgesamt neun Neufahrzeuge der Marke Mercedes auf vorgefundene Hilfsmittel, wie Altreifen oder Holzkeile, auf und demontierten anschließend die Kompletträder. Des Weiteren machten sie sich an einem durch einen Brand beschädigten PKW zu schaffen und demontierten das festinstallierte Navigationsgerät. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine fünfstellige Summe belaufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 05.00 Uhr und 16.15 Uhr in einem Parkhaus in der Pflugfelder Straße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt war und flüchtete. Mutmaßlich streifte der Unbekannte beim Vorbeifahren einen geparkten Audi, so dass das Heck beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ereignete sich am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16.25 Uhr eine Unfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Fiat, was zu einem Sachschaden von rund 1.500 Euro führte. Ohne sich jedoch um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet um Hinweise.

Steinheim an der Murr: Dachgepäckträger versagt während Fahrt-Leiter beschädigt Fahrzeuge

Glimpflich ging ein Unfall aus, der sich am Donnerstag kurz vor 21.00 Uhr auf der Landesstraße 1126 im Bereich Steinheim an der Murr eignete. Ein 64-jähriger Ford-Lenker transportierte eine Leiter ordnungsgemäß gesichert auf dem Dachgepäckträger seines Fahrzeugs und fuhr in Richtung Erdmannhausen. Auf Höhe eines Vereinsheims zerbrach der Sicherungsmechanismus jedoch, mutmaßlich witterungsbedingt, und die Leiter machte sich selbstständig. Sie fiel vom Dach herunter auf den nachfolgenden Mazda, in dem ein 68 Jahre alter Fahrer saß. Von dort wurde sie anschließend gegen den Opel einer 54-jährigen Frau geschleudert, die in Richtung Steinheim an der Murr unterwegs war. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden. Dieser beläuft sich auf eine geschätzte Summe von etwa 12.500 Euro.

