Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall aufgrund von Glätte in Cleverns - eine Person leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

cleverns. Am frühen Montagmorgen, 02.12.2019, kam es gegen 05:20 Uhr in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Volvo verlor aufgrund von Fahrbahnglätte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw Opel eines 63-jährigen Fahrzeugführers.

Durch den Zusammenstoß entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der 63-jährige Mann verletzte sich leicht. Polizei rät zur Vorsicht und appelliert, seine Fahrweise, den Witterungsverhältnissen anzupassen. Die jetzige Feuchtigkeit und die einstelligen Werte lassen Fahrbahnen rutschig und glatt werden!

