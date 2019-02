Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Abbiegen kollidiert

Ahaus (ots)

Ein Zusammenstoß im Gegenverkehr hat am Donnerstag in Ahaus einen Leichtverletzten und einen Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro gefordert. Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus hatte gegen 19.20 Uhr auf der Wüllener Straße aus Richtung Wüllen kommend nach links in den Adenauerring abbiegen wollen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen eines 34-jährigen Rosendahlers. Dieser kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell