Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vorsicht Taschendiebe!

Bocholt (ots)

Am Donnerstag kam es in Bocholt zu zwei Taten durch Taschendiebe.

Gegen 12.30 Uhr führte eine 79-jährige Bocholterin ihren Einkauf im Netto-Maklt an der Wiesenstraße ihren Einkauf durch, als sich ihr von hinten gegen 12.30 Uhr zwei Personen näherten. Eine der Personen sprach die 79-Jährige an - es handelte sich offenbar um ein Ablenkungsmanöver für den Mittäter. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, musste die Bocholterin feststellen, dass ihr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden war. Die Tasche hatte sie in der Armbeuge getragen.

Beschreibung der Tatverdächtigen: 1. ca. 190 cm groß, rundes Gesicht, stabile Figur, schwarze Haare, sprach gebrochen deutsch

2. ca. 170 cm groß, stabile Figur, schwarze Haare

Die zweite Tat trug sich gegen 13.00 Uhr im Netto-Markt am Niederbruch zu. Bestohlen wurde eine 72-jährige Frau aus Bocholt, die ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen hatte. Dies nutzten Taschendiebe aus und entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Weiterhin gilt das Motto "Augen auf. Taschen zu!" Nur so kann man sich vor den äußerst geschickten und dreisten Tätern schützen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell