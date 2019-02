Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - "Fahrübungen" beschädigen Festplatz

Ahaus (ots)

Sie hinterließen deutliche Spuren: Unbekannte haben den Festplatz an der Straße Am Spieker in Ahaus-Wüllen am Donnerstag offensichtlich zum "Driften" mit dem Auto benutzt. Sie beschädigten dabei die nasse und aufgeweichte Grünfläche. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 22.00 Uhr; Zeugen hatten einen dunklen Kombi dabei beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

