Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Teile einer Photovoltaikanlage entwendet; Wietzendorf: Bauwagen des Kindergartens aufgebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.02.2019 Nr. 1

12.02 / Teile einer Photovoltaikanlage entwendet

Gilten: Unbekannte begaben sich von Montag auf Dienstag an einem Feldweg am Eschenworther Weg in einen unverschlossenen Schweinestall und montierten drei Wechselrichter einer Photovoltaikanlage ab. Vermutlich nutzen die Täter ein Fahrzeug. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071/511490 entgegen.

11.02 / Bauwagen des Kindergartens aufgebrochen

Wietzendorf: In der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag und Montag öffneten Unbekannte mit brachialer Gewalt einen Bauwagen des Kindergartens, der in einem Waldstück am Wanderweg in der Verlängerung der Straße Hohes Feld steht und den Kindern als Schutzhütte dient. Sie entwendeten eine Flasche Desinfektionsmittel im Wert von rund zehn Euro. Der Schaden am Bauwagen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

