POL-LB: Ladungsverlust auf der BAB 81 - Gemarkung Herrenberg; Fahrraddiebstahl in Leonberg; Geldwechseltrick in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

BAB 81 / Herrenberg: Verlorene Holzscheite - Zeugen gesucht

Auf der BAB 81 kam es am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg gegen 08.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat während der Fahrt in Richtung Singen zwei circa ein Meter lange Holzscheite verloren. Im Anschluss fuhren drei Autofahrer, die den linken Fahrstreifen befuhren, über die Gegenstände. Alle drei Fahrzeuge, ein BMW, ein Mercedes sowie ein VW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Verlierer der Holzscheite geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg-Höfingen: Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch zwischen 18.00 und 23.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Felsengartenstraße in Leonberg-Höfingen ein graues Pedelec der Marke Cube. Das Fahrrad, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft, stand am Bahnhof und war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können.

Sindelfingen: Geldwechseltrick

Unter dem Vorwand eine 2-Euro-Münze für einen Einkaufswagen wechseln zu wollen, sprach ein bislang unbekannter Täter einen 64-jährigen Mann in der Mahdentalstraße in Sindelfingen an. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes öffnete der 64-Jährige anschließend seinen Geldbeutel und suchte nach Kleingeld. Währenddessen zog der Unbekannte rund 800 Euro aus der Geldbörse. Als der 64-jährige Mann dies bemerkte, sprach er den Langfinger auf sein Verhalten an und drohte ihm mit der Polizei. Daraufhin gab der Dieb 500 Euro zurück und fuhr mit der restlichen Beute in einem blauen Kombi davon. Kurze Zeit später musste das Opfer den Verlust des restlichen Geldes feststellen. Der unbekannte Täter ist etwa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, hat kurzes dunkles Haar und eine untersetzte Figur. Der Mann mit Schnauzbart trug eine Brille, hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und war mit einer dunklen Jacke sowie dunklen Stoffhose bekleidet. Darüber hinaus sprach er gebrochen Deutsch. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0.

