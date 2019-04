Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Florianstag mit Fahrzeugweihe in Kirchhundem

Am 4. Mai ist der Gedenktag des Heiligen St. Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute. Anlässlich des Tages findet um 18 Uhr eine Messfeier in der St.Peter und Paul Kirche in Kirchhundem statt. Hierzu sind alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung, der Ehrenabteilung, der Jugendfeuerwehr, der Kinderfeuerwehr, sowie alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Die Messe wird von dem Musikzug Brachthausen der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem musikalisch begleitet. Nach der Messe, gegen ca. 19 Uhr, findet die offizielle Übergabe der Drehleiter (DLK) und des Mannschafttransportfahrzeugs (MTF), sowie die Fahrzeugsegnung am Feuerwehrgerätehaus in Kirchhundem statt. Im Anschluss folgt ein Dämmerschoppen mit Musik, kühlen Getränken und Spezialitäten vom Holzkohlegrill. Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirchhundem sind hierzu herzlich eingeladen.

