Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Weil im Schönbuch; Auffahrunfall in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Ford, der am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch abgestellt war. Der Wagen wurde zwischen Mittwoch 21.00 Uhr und Donnerstag 10:15 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031 13-2500.

Böblingen: Auffahrunfall

Ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag um 17:45 Uhr auf der Schickhardstraße in Böblingen ereignete. Ein 47 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Schickhardstraße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf die Herrenberger Straße einbiegen. An der Einmündung zur Herrenberger Straße musste der 47-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 36-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Mercedes saß, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Der 47-jährige Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Autos blieben trotz Schäden noch fahrbereit.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

