Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsversuche per Telefon

Schifferstadt/ Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Zeit von 14.11-17.11.2019 kam es erneut zu mehreren betrügerischen Anrufen. Im Rahmen dieser wurde den Angerufenen zum einen vorgetäuscht, bei einem Gewinnspiel gewonnen zu haben, wobei es zur Gewinnauszahlung noch weiterer Schritte des Anrufers bedürfe, um den Gewinn auszahlen zu können. Zum anderen gaben sich die Betrüger als Angehörige aus und spielten eine Notlage vor. In diesem Fall wurde angegeben, dass man auf Grund eines Immobilienkaufs dringend Geld für die Notarkosten benötige. Die Angerufenen in diesen Fällen waren bereits sensibilisiert und es kam zu keiner Geldübergabe.

