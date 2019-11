Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Lambsheim (ots)

Am Freitag, den 15.11.2019 wurde durch eine Zeugin am Bahnhof in Lambsheim der Diebstahl zweier Fahrräder beobachtet. Drei jugendliche Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise die Schlösser der zwei Fahrräder und fuhren mit einem blauen Damenrad der Marke Passat und einem Fahrrad unbekannten Typs weg. Von dem zweiten Fahrrad ist lediglich die Farbe bekannt. Über Zeugenhinweise konnten die Namen zweier Täter ermittelt werden. Im Rahmen der Fahndung stellte sich zwei der Täter bei der Polizei und gaben das blaue Damenrad ab. Das zweite Fahrrad konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten überstellt. Die geschädigten Fahrradbesitzer konnten bislang nicht ermittelt werden. Sie werden gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

