Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Unfallflucht auf Parkplatz "Alter Hammer" (00/1511)

Speyer (ots)

15.11.2019, 19:30 - 23:45 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in den Abendstunden des Donnerstags auf dem Parkplatz des "Alten Hammer" in der Rheinallee vermutlich beim Aus-/Einparken mit seinem Fahrzeug einen Schaden an einem parkenden VW Kombi. An diesem wurde durch den Zusammenstoß das gesamte Heck beschädigt und die Stoßstange verzogen. Der Sachschaden dürfte bei ca. 3000EUR liegen. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten vor Ort nicht erlangt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

