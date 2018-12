POL-DH: --- Asendorf - Lkw im Seitengraben

Lkw Im Seitengraben Bild-Infos Download

Diepholz (ots) - Gegen 13.00 Uhr am heutigen Montag befuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer die K 15 von Asendorf in Richtung Siedenburg. Auf gerader Strecke kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein zurück Lenken gelang nicht, so dass er schließlich umstürzte. Am Lkw und im Seitenraum der Straße entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Für die Bergung musste die K 15 kurzfristig gesperrt werden. (Foto zum download im presseportal)

