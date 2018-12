POL-DH: --- Verkehrsunfall unter Alkohol und mit gefälschtem Führerschein in Sulingen - Zeugen helfen Unfallflüchtigen in Syke zu ermitteln

Diepholz (ots) - Sulingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit gefälschtem Führerschein

Einen nicht alltäglichen Sachverhalt erlebten die Beamten der Polizei Sulingen am gestrigen Sonntag. Gegen 13:30 Uhr wurde im Drive-In eines Schnellrestaurants in Sulingen ein Auffahrunfall gemeldet. Vor Ort traf die Polizei auf einen 74-jährigen Mann aus Bruchhausen-Vilsen, der mit seinem Sprinter zunächst auf ein vor ihm wartendes Fahrzeug aufgefahren war. Beim Zurücksetzen kollidierte er dann mit einem hinter ihm stehenden PKW und verursachte erneut Sachschaden. Der Grund hierfür war schnell gefunden, der Mann stand unter Alkoholeinfluss, so dass eine Blutprobe fällig wurde. Während der Kontrolle seiner Papiere stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass sowohl die ausgehändigte britische Fahrerlaubnis als auch ein britischer Aufenthaltstitel gefälscht waren. Der Mann durfte somit gleich aus mehreren Gründen nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Die Polizei untersagte dem 74-jährigen die Weiterfahrt und leitete gegen ihn mehrere Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Enttäuscht über die Tatsache, dass sein Täuschungsversuch so schnell aufgeflogen war, gab er den Beamten Hinweise auf den Hersteller der gefälschten Dokumente. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Syke - Fahren unter Drogen

Am Sonntag, 09.12.18 gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Bassum die Barrier Straße in Syke mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Mercedes-Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge, auch bei durchgezogener Linie, bevor er angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte die Polizei den Einfluss berauschende Mittel fest. Der Fahrer lehnte einen Drogenvortest ab, daher wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Syke - Abkommen von der Fahrbahn

Am Wochenende befuhr eine zunächst unbekannte Person mit einem PKW die K125 aus Fahrtrichtung Heiligenfelde Richtung Henstedt. Im Verlauf einer scharfen Rechtkurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Werbetafel und einem Verkehrsschild. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Dieser Vorgang wurde von einem Zeugen gesehen und so konnte durch Weitergabe des Kennzeichens die 47-jährige Halterin eines VW ermittelt werden.

Marl - Einbruch

In der Zeit von Freitag bis Sonntag gegen 09.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Kleines Feld ein. Durch ein rückwärtiges Fenster gelangten sie in das Haus. Hier wurden nahezu alle Räume durchsucht. Ob und was entwendet wurde, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Stuhr - Einbruch

In der Hauptstraße in Seckenhausen sind bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 13:15 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr, in ein Friseurgeschäft eingebrochen. Sie gelangten auf noch unbekannte Weise in das Geschäft und entwendeten eine Geldkassette sowie eine geringe Menge Bargeld.

