POL-DH: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Diepholz vom 09.12.2018

Diepholz (ots) - Polizei Diepholz

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Samstag nachmittag kam es gegen 14.05 Uhr in Rehden in der Straße Fladderweg Ecke Wetscher Torfweg zur einem Zusammenstoß zweier Pkw. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem VW Golf den Fladderweg in Rtg. Ortsmitte Rehden und beachtete nicht die Vorfahrt des von rechts aus dem Wetscher Torfweg kommenden Skoda-Fahrers. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammstoß leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Polizeikommissariat Syke

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden, Trunkenheit im Verkehr

Am 09.12.2018, um 01.45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger PKW-Führer aus Stuhr die Straße Smeer Ort in Okel und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer Hauswand. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.000 Euro. Da der Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Polizeikommissariate Sulingen und Weyhe

- Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell