POL-DH: --- Pkw-Diebstahl in Stuhr - Unfälle in Wagenfeld und Bassum

Diepholz (ots) - Stuhr - PKW-Diebstahl

Unbekannte Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 05.50 Uhr, den verschlossenen PKW, VW-Golf eines 60-jährigen Fahrzeughalters aus Stuhr, Kirchseelter Straße. Es entstand ein Schaden von ca 6000 Euro.

Stuhr - Unfallflucht

Ein 69-jähriger Geschädigter stellte am Donnerstag gegen 13.50 Uhr seinen PKW Kia ordnungsgemäß auf dem Inkoop-Parkplatz in der Jupiterstraße ab. Im Zeitraum bis 14.05 Uhr wurde sein PKW auf der Fahrerseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 06.12.18 gegen 17:00 Uhr, befuhren in der Bahnhofstraße eine 55-jährige Smart-Fahrerin und eine 53-jährige Twingo-Fahrerin in genannter Reihenfolge stadtauswärts. Aufgrund eines am Zebrastreifen stehenden Fußgängers bremste die Smart-Fahrerin ab. Das übersah die Twingo-Fahrerin und fuhr auf den Smart auf. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca.1000 EUR.

Wagenfeld - Unfall

Am gestrigen Donnerstag gegen Mittag wollte ein 73-jähriger Fahrer eines Transporters auf der Hauptstraße wenden. Er holte nach rechts über eine Bushaltestelle aus und wendete. Ein 72-jähriger Fahrer eines VW-Busses erkannte das Wendemanöver zu spät und rutschte trotz Vollbremsung in den quer stehenden Transporter. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

