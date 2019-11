Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Täter nach Ladendiebstahl gefasst

Speyer (ots)

15.11.2019, 17.08 Uhr. Am frühen Freitagabend kam es in dem Warenkaufhaus "Galeria Kaufhof" in der Maximilianstraße zu einem Ladendiebstahl. Hierbei entwendeten drei männliche Personen mehrere hochwertige Kleidungsstücke und flüchteten hiernach aus dem Verkaufsgeschäft. Durch die unmittelbar eintreffende Polizeistreife konnte die Verfolgung eines Täters zu Fuß aufgenommen werden. Kurz darauf wurde dieser in der Antoniengasse durch die eingesetzten Beamten gestellt. Bei der Durchsuchung des 21-jährigen Täters fand man nicht nur das gerade entwendete Diebesgut, sondern auch eine neuwertige Jacke einer hochwertigen Kleidermarke. An dieser befanden sich noch die Etikettenhalter der Preisschilder. Vermutlich ist auch diese Jacke auf einen Ladendiebstahl zurückzuführen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf die zwei anderen Täter nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

