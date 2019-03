Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vandalismus im Bereich der S-Bahn Linie S5 - Zeugen gesucht

Märkisch-Oderland (ots)

Seit Oktober des vergangenen Jahres nahmen Sachbeschädigungsdelikte entlang der S5 zwischen den Bahnhöfen Hoppegarten und Strausberg Nord stark zu. Im Rahmen gemeinsam geführter Ermittlungen sind Bundespolizei und Polizei Brandenburg nun auf der Suche nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Überwiegend schlugen Unbekannte in den zuvor bezeichneten Fällen Innen- und Außenscheiben von S-Bahnen oder Displays von Fahrausweisautomaten ein. Darüber hinaus kam es auch zu Beschädigungen von Entwertern, Infokästen oder Fahrstuhlschächten an den genannten Bahnhöfen. In einigen Fällen wurden Nothämmer entwendet oder Sachbeschädigungen in Form von Schmierereien durch Graffiti verzeichnet.

Der S-Bahn Berlin GmbH entstanden durch die begangenen Sachbeschädigungen bereits Schäden im hohen fünfstelligen Bereich. Oftmals fielen durch die Beschädigungen Züge aus oder auch Fahrausweisautomaten waren vorübergehend nicht mehr nutzbar. Die Bundespolizei und die Polizei Brandenburg leiteten daher umfangreiche Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen und Missbrauchs von Nothilfemitteln ein.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufklärungen sind die Behörden nun auf der Suche nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu beobachteten Taten oder der Identität beteiligter Personen geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei oder der Brandenburger Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell