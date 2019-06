Polizei Wuppertal

POL-W: W- Unfall im Gegenverkehr-Drei Verletzte

Wuppertal (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gestern, 18.06.2019, 15:40 Uhr, auf der Dönberger Straße in Wuppertal zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Eine 61-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Dönberger Straße in Richtung Neuer Weg und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Renault. Dessen Insassen (30, 36) zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Auch die 61-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzen die aufnehmenden Beamten auf circa 35.000 Euro. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 melden. (weit)

