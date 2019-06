Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In Remscheid kam es heute Morgen, 18.06.2019, gegen 09:00 Uhr, im Einmündungsbereich Neuenkamper Straße/Bismarckstraße zu einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 39-Jährige die Straße an einer Fußgängerfurt zu überqueren. Als sie sich auf der Fahrbahn befand, erfasste sie der Audi einer 44-Jährigen. Die Fußgängerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist Bestandteil der Ermittlungsarbeit des Verkehrskommissariats. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

