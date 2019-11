Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auseinandersetzung auf der Bergstraße

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein 25-Jähiger aus Möhnesee mit einem bislang Unbekannten auf der Bergstraße, in Höhe der Heisterkampstraße, in Streit geriet. Dabei soll der 25-Jährige auch ein Messer gezogen und in Richtung des unbekannten Geschädigten gestochen haben. Ob der 25-Jährige den Geschädigte bei dem Angriff verletzt hat, ist bsislang nicht bekannt. Der Unbekannte ging dann in Richtung Lasallestraße weg. Polizeibeamte konnten den 25-Jährigen auf der Breddenkampstraße antreffen. Bei seiner Durchsuchung konnte kein Messer gefunden werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Geschädigte konnte bei der Fahndung nicht angetroffen werden. Hinweise, insbeondere auch zu dem unbekannten Geschädigten, erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

