Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verletzte Frau mit Hubschrauber transportiert

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 17:50 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Königsberger Allee in Richtung Osten. In Richtung Westen fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Reken. Als der Dorstener nach links auf die A 31 abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 23-Jährige verletzte sich leicht. Die 33-Jährige musste, aufgrund schwerer Verletzungen, mit einem Rettungshubschrauber transportiert werden. An den Fahrzeugen entstand etwa 20.000 Euro Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

