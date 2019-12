Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeuge zu einer Verkehrsunfallflucht in Nienhagen gesucht

Celle (ots)

Am 29.11, gegen 12:40 Uhr, kam es in Nienhagen auf dem Parkplatz am Herzogin-Agnes-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes ist beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten schwarzen BMW gestoßen, was zu einer Beschädigung der hinteren Stoßstange führte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge des Unfalls hat am beschädigten BMW unter dem Scheibenwischer einen Zettel mit der Unfallzeit, dem Kfz-Kennzeichen des Unfallverursachers und den Hinweis auf den Unfall hinterlassen. Leider hat der Zeuge keine Angaben zu seinem Namen und seiner telefonischen Erreichbarkeit gemacht. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen unter 05144-98660 zu melden.

