Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Kfz-Kennzeichen in Wathlingen gestohlen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Samstag, 08:45 Uhr, im Bereich Langer Weg in Wathlingen jeweils das hintere Kennzeichen von einem grauen Ford Focus und einem grauen VW Polo entwendet. Zwischen 22:30 und 23:00 Uhr seien zudem nach Zeugenangaben in Tatortnähe sehr laute Knallgeräusche von möglicherweise verbotenen Knallkörpern, wie den sog. "Polenböllern", zu hören gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Wathlingen unter 05144-98660 entgegen.

