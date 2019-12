Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Stedden (ots)

Am Samstag, 7. Dezember befuhr ein 58-Jähriger aus Essen mit seinem PKW Mazda die Landesstraße 180 von Winsen in Richtung Celle. An der Einmündung zur Kreisstr. 3 wollte er nach links abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Dacia, der von einem 81-Jährigen aus Winsen gelenkt wurde. Beide Beifahrerinnen (57 und 63 Jahre) wurden beim Zusammenstoß der PKW leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

