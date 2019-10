Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 30. Oktober 2019:

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht, Verursacher mit 2,31 Promille

Dienstag, 29.10.2019, gegen 06:45 Uhr

Am Dienstagmorgen touchierte ein bis dahin unbekannter Autofahrer mit seinem PKW einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Jahnstraße parkenden PKW und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Der Verursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 800 Euro zu kümmern. Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des verursachenden Autos ablesen, so dass der mutmaßliche Verursacher durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 30-jährigen mutaßlichen Verursacher fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wolfenbüttel: hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Dienstag, 29.10.2019, gegen 12:40 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit missachtete am Dienstagmittag eine 77-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich Elbinger Straße / Königsberger Straße die Vorfahrt einer 22-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Auto auf der Elbinger Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden die beteiligten Autos erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25000 Euro geschätzt.

