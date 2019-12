Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfälle mit einem Leichtverletzten

Hassel/Stedden (ots)

Am Sonntag, 08.12.2019, kurz nach Mitternacht, übersah ein 35-Jähriger aus Rumänien in Hassel das Ende der Kreisstraße und rauschte geradeaus mit seinem nicht zugelassenen PKW Ford über die B 3 in den angrenzenden Wald. Hier prallte er frontal gegen eine Eiche. Mit Knieverletzungen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund erheblichen Alkoholkonsums wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

