POL-UL: (UL) Ehingen - Zweiräder streifen sich auf Feldweg

Am Donnerstag erlitten zwei Fahrer bei einem Unfall bei Ehingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr waren die Männer auf einem Feldweg bei Dettingen in Richtung Norden unterwegs. Der 17-jährige Motorradfahrer überholte den 60-jährigen Radfahrer. Hierbei stießen die beiden aus bislang unbekannten Gründen zusammen und stürzten. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben sei die Fahrt für Motorräder auf dem Feldweg nicht erlaubt. Der land- und forstwirtschaftliche Verkehr sei frei. Der Schaden an der Honda beträgt etwa 1.500 Euro, der am Trekkingrad rund 100 Euro.

