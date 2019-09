Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht- Dreirad-Fahrer fährt 27-jährige Fußgängerin an und flüchtet

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine 27-jährige Fußgängerin bei einer Unfallflucht am Freitag, 20. September 2019, an Einmündung Hans-Böckler-Straße/ Hammer Straße. Gegen 11.10 Uhr war sie auf der Hammer Straße in Richtung Stockumer Straße unterwegs. Plötzlich bog ein Dreirad-Fahrer aus der Hans-Böckler-Straße nach rechts auf die Hammer Straße ab und kollidierte mit der Fußgängerin. Diese stürzte zu Boden. Der Fahrer des Dreirads fuhr jedoch einfach weiter. Der Flüchtige hat weiße Haare und trug ein hellblaues Hemd. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

