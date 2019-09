Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Schwerer Raub/Zeugenaufruf

Am 01. September 2019 betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 18.10 Uhr eine Tankstelle an der Rechterfelder Straße. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt eines Cuttermessers den 77-jährigen Angestellten auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei zwischen dem Angestellten und dem Täter, wobei das Opfer zu Boden gestoßen wurde. Danach entwendete der Unbekannte die Kasse und flüchtete fußläufig. Die Kasse konnte in einer naheliegenden Hecke aufgefunden werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Angestellte blieb unverletzt. Der Unbekannte soll zwischen 170 und 180 cm groß, schlank und sportlich sein. Er soll ein schmales Gesicht und einen dunklen Taint haben. Außerdem soll er akzentfrei Hochdeutsch gesprochen haben. Bekleidet soll er mit einer grauschwarzen Wollmütze, einem dunkelgestreiften Oberteil und dunklen Sneaker bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) oder die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - Strandfieber-Festival 2019 auf Grund von Unwetter abgebrochen

Das mit etwa 8000 Besuchern ausverkaufte Strandfieberfestival 2019, welches am 31. August 2019, ab 14.00 Uhr, in Goldenstedt am Hartensbergsee stattfand, wurde auf Grund von amtlichen Unwetterwarnungen gegen 23.15 Uhr vorzeitig abgebrochen. Die Besucher verließen das Veranstaltungsgelände nach vorherigen Durchsagen ruhig und geordnet. Allerdings kam es auf Grund des Abreiseverkehrs örtlich zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 23.55 Uhr setzte vor Ort Gewitter mit teilweise starken Böen ein. Vereinzelt wurden Bauzäune umgeweht. An Planen der Veranstaltungstechnik entstanden Sachschäden in unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

