Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Werkzeug aus Transporter entwendet

In der Zeit von Samstag, 31. August 2019, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 01. September 2019, 14.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Transporter, der an der Großen Straße geparkt war, diverse Werkzeuge wie Akkuschrauber, Bohrmaschinen usw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Emstek - Europaletten entwendet

In der Zeit von Samstag, 31. August 2019, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 01. September 2019, 12.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufschneiden eines Begrenzungszauns Zugang zum Gelände einer fleischverarbeitenden Firma. Anschließend wurden dort gelagerte Plastik-Europaletten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 01. September 2019 kam es gegen 11.20 Uhr auf dem Industriezubringer zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Cloppenburger schwer verletzt wurde. Dieser befuhr zum o. g. Zeitpunkt mit seinem Motorrad den Industriezubringer in Richtung Alter Emsteker Weg. In Höhe einer dortigen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell