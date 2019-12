Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte Täter entwenden Tresor aus einem Baumarkt

Celle (ots)

Zumindest zwei unbekannte Täter sind heute Morgen, gegen 02:00 Uhr, in den Impex Baumarkt in Celle/Neuenhäusen eingebrochen und haben den Tresor samt der Tageseinnahme vom Wochenende entwendet. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster zum Aufenthaltsraum des Gebäudes ein, nahmen den knapp 40 Kg schweren Tresor an sich und flüchteten nach ersten Erkenntnissen anschließend vermutlich mit Kleinkrafträdern vom Tatort. Im Tresor befand sich Bargeld in vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell