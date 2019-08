Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zur Synagoge

Erneuter Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Dank des beherzten Eingreifens einer Zeugin konnte der Brand einer Papiertonnen schnell gelöscht werden. Die Zeugin parkte ihr Auto gegen 09.30 Uhr an der Straße Zur Synagoge. Als sie ca. 10 Minuten später zum Auto zurückkehrte, stellte sei eine qualmende Papiertonne fest. Sie hollte direkt aus einer Arztpraxis Wasser und versuchte die Tonne selbstständig zu löschen. Dies gelang im Anschluss mit der Unterstützung der Feuerwehr. Aufgrund des schnellen Eingreifens kam es lediglich zu einem Schaden an der Mülltonne. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zu den weiteren Bränden im Stadtgebiet von Coesfeld. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals dringend alle verdächtigen Beobachtungen die in Zusammenhang mit einer Brandschtiftung stehen könnten unverzüglich über Notruf der Polizei zu melden. Im Nachinein können Zeugen über die Rufnummer 02541/140 ihre Beobachtungen der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell