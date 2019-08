Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Jakobiring

Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Coesfeld

Unbekannte Täter schlugen am Sonntag (18.08) im Zeitraum von 22.30 bis 23.30 Uhr die Scheibe der Fahrerseite eines garuen Peugeot ein. Aus dem Auto stahlen sie eine braune Geldbörse sowie einen Laptop der Fa. HP. Anschließend flüchtete er oder sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

