Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hengte

Vermehrte Anrufe von Betrügern

Coesfeld (ots)

In den Abendstunden des Sonntags meldeten sich mehrere Anwohner des Wohngebietes "Hengte" bei der Polizei. Alle Melder gaben an, dass sie einen Anruf von einem Coesfelder Kriminalbeamten erhalten hätten. Dieser hätte angegeben, dass in der Nähe eingebrochen wurde. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat. In diesem Zusammenhang erneut der Hinweis der Polizei: Geben sie am Telefon keine Hinweise über ihre Vermögensverhältnisse oder in Haus befindliche Wertgegenstände. Lassen sie keine fremden Personen in ihr Haus oder übergeben sie an abgesprochenen Treffpunkten Wertgegenstände. Beenden sie das Telefonat und informieren sie über den Notruf 110 die Polizei.

