Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fundsache überführt 59-Jährigen

Heilbronn (ots)

Der Verlust seiner Reisetasche ist einem 59-Jährigen am gestrigen Dienstagabend (15.10.2019) zum Verhängnis geworden. Wohl aus Unachtsamkeit vergaß der deutsche Staatsangehörige zunächst sein Gepäckstück in einer Regionalbahn zwischen Mannheim und Heilbronn. Der aufmerksame Lokführer des Zuges fand das Gepäckstück auf und übergab es zunächst als Fundsache an eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn. Als die Beamten die Tasche nach Hinweisen zum Eigentümer durchsuchten, fanden sie zudem eine Blechdose mit etwa 3,2 Gramm Haschisch sowie einige Hanfsamen auf. Wie telefonisch vereinbart erschien der in Mainz wohnhafte Mann noch am selben Abend zur Abholung der Fundsache auf dem Polizeirevier. Neben seiner Reisetasche erhielt der 59-Jährige allerdings auch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

