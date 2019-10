Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter entwenden Tresor mit Bargeld

Olpe (ots)

Am Montagmorgen bemerkte ein Restaurantbetreiber in Olpe, dass ein Tresor aus seinem Betrieb in der Zeit von Sonntag (13. Oktober) 22.30 Uhr bis Montagmorgen (14.Oktober) 4 Uhr im Seeweg auf bislang unbekannte Art entwendet wurde. Der genaue Inhalt ist derzeit noch unbekannt. Wie die Täter in die Gastronomie eindrangen, wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft. Diese sicherte bereits die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

