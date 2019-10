Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wildschweine verursachen Auffahrunfall

Kirchhundem (ots)

Mehrere Wildschweine sorgten am Sonntag gegen 5.50 Uhr für einen Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin befuhr die Siegener Straße, von Hofolpe kommend, in Richtung Kirchhundem. Als drei Wildschweine die Fahrbahn von rechts nach links querten, bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Das bemerkte eine in gleicher Richtung fahrende 62-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Beteiligten verletzten sich leicht und wurden durch ein Rettungsteam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei ca. 7000 Euro. Ein Abschleppunternehmen lud ein Fahrzeug auf.

