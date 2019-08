Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fußgänger bei Unfall verletzt und flüchtet anschließend - Fußgänger oder Zeugen zum Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am Mittwoch den 21.08.2019, gegen 15:30 Uhr kam es in der Hindenburgstraße im Bereich der Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Eine 43-jährige Autofahrerin, aus dem Landkreis Celle befuhr die Hindenburgstraße in Richtung Allerstraße. Auf Höhe der Bushaltestelle musste sie verkehrsbedingt hinter zwei dort stehenden Bussen anhalten. Als sich eine günstige Gelegenheit zum Vorbeifahren an den Bussen ergab, nutzte sie diese. Beim Vorbeifahren trat plötzlich ein junger Mann zwischen den beiden dort stehenden Bussen auf die Fahrbahn und lief gegen ihren Pkw. Es gab einen Zusammenstoß, wobei sich der junge Mann vermutlich verletzte. Das wird aus dem sich am Pkw befindlichen Schaden geschlossen. Der junge Mann verließ dann ohne erkennbaren Grund den Unfallort. Die Fahrerin versuchte noch den Passanten zu erreichen, da dieser aber in einen für Autos nicht befahrbaren Stichweg neben dem Dienstgebäude der Polizei einbog, misslang ihr dies. Sie beschreibt den Jugendlichen wie folgt:

- Augenscheinlich zwischen 15 und 17 Jahre - Graues Kapuzenshirt - Dunkle Jeans

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe! Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Jugendlichen machen? Wer kennt diesen oder weiß wer er ist oder hat eine Person, auf die die Beschreibung passt, mit einer möglichen Verletzung gesehen? Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn.

