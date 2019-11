Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Geschäft eingeschlagen

Übach-Palenberg (ots)

Indem sie eine Scheibe an einem Geschäftsgebäude an der Straße Am Wasserturm einschlugen, drangen Unbekannte in das Gebäude ein. Jetzt wird ermittelt, was sie entwendeten. Die Tat wurde am Montag, 4. November, zwischen 2 Uhr und 2.15 Uhr begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell