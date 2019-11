Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad aus Garage entwendet

Selfkant-Wehr (ots)

Ein schwarzes Motorrad der Marke BMW, mit HS-Kennzeichen, wurde zwischen Donnerstag (31. Oktober), 16 Uhr und Freitag (1. November), 5.20 Uhr, entwendet. Das Krad stand in einer Garage an der Severinusstraße. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Täter gewaltsam in die Garage ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell