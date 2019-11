POL-HS: Polizeibericht vom 01.11.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Verkehrsunfall:

Wegberg, drei Personen schwer verletzt

Am 31.10.2019 (Do.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 72jähriger Mann aus Mönchengladbach mit dem Pkw die Bundesstraße 57, aus Richtung Erkelenz kommend, in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Ein vor ihm fahrender, 25jähriger Mann aus Wegberg bremste seinen Pkw an der Einmündung Von-Agris-Straße ab, da er dort nach links abbiegen wollte. Dies übersah der Mann aus Mönchengladbach augenscheinlich und fuhr auf das Fahrzeug des Wegbergers auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 72jährige, seine 80jährige Beifahrerin sowie der Wegberger schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 57 in diesem Bereich bis ca. 20:00 Uhr gesperrt.

Delikte/Straftaten:

Wegberg - Einbruch

Bislang unbekannte Täter drangen am 31.10.2019 (Do.), 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr, gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße "Am Telt" ein. Die Täter ließen Bargeld und Schmuck mitgehen.

Übach-Palenberg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am 31.10.2019 (Do.), gegen 12:30 Uhr, wurde ein auf der Annabergstraße abgestellter Pkw, Audi, mit HS-Kennzeichen aufgebrochen. Entwendet wurde u. a. ein Navigationsgerät.

Sonstiges:

Kreis Heinsberg

Im Zusammenhang mit Halloween kam es erfreulicherweise nur zu wenigen polizeilichen Einsätzen. Es handelte sich dabei um Ruhestörungen, grobem Unfug sowie Körperverletzungsdelikten (mit einer leichtverletzten Person).

