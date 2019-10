Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäftsräume

Wegberg (ots)

Indem sie eine Glasscheibe einschlugen, drangen Einbrecher am Donnerstag (31. Oktober), gegen 1.40 Uhr, in Geschäftsräume an der Straße Am Bahnhof ein. Sie stahlen Zigarettenstangen aus dem Ladenlokal und flüchteten unerkannt.

