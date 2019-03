Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 01.03.2019: Polizeipräsident Bernd Paul stellt die polizeiliche Kriminalstatistik 2018 für Mittelhessen vor

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Sehr gute Sicherheitsbilanz für Mittelhessen:

- Historischer Tiefststand der Straftaten - Aufklärungsquote bei 63,5 % - Straftatenrückgänge in nahezu allen Kriminalitätsbereichen

Mittelhessen - "Mittelhessen ist weiterhin eine der sichersten Regionen in Hessen", stellte Polizeipräsident Bernd Paul bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr fest. Er zeigte sich zufrieden mit diesem Ergebnis und der Sicherheitslage für die Menschen in den vier mittelhessischen Landkreisen Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und in der Wetterau.

"Dieser weitere Rückgang der Kriminalitätsentwicklung um 3,9 % ist besonders erfreulich", sagte Bernd Paul. "Die Straftaten sanken erneut um 1.807 von 45.344 im Vorjahr auf zuletzt 43.537. Das ist die niedrigste Zahl der angezeigten Straftaten, bei denen die ausländerrechtlichen Delikte nicht mitberücksichtigt sind, seit Bestehen des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Dabei ist die Aufklärungsquote nochmals auf 63,5 % angestiegen und bedeutet ebenfalls den neuen Bestwert", so der Polizeipräsident weiter.

In den letzten vier Jahren ging damit das Straftatenaufkommen von 50.463 Delikten im Jahre 2015 um fast 7.000 Straftaten zurück!

"Diese Bilanz ist die Bestätigung der erfolgreichen polizeilichen Arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mittelhessischen Polizei haben mit ihrer Präsenz, intensiver Prävention, modernen Ermittlungsmethoden, guter Ausstattung und hohem Engagement zu diesem Erfolg beigetragen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese hohe Aufklärungsquote auch auf die vielen Hinweise aus der Bevölkerung zurückzuführen ist. Deswegen ist das bislang entgegen gebrachte Vertrauen der Menschen in unsere Institution sehr wichtig. Darüber hinaus nehmen wir die Bedürfnisse der Bürger in Mittelhessen sehr ernst und wollen durch eine höhere Kontrolldichte und Polizeipräsenz das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflussen", so Bernd Paul.

Der Behördenleiter betonte, dass der letztjährige Rückgang nochmals einen erheblichen Sicherheitsgewinn für die Bürger in Mittelhessen bedeutet. "Diese Feststellung lässt sich insbesondere durch die Häufigkeitszahl belegen. 2018 hatten wir in Mittelhessen eine Häufigkeitszahl von 4.059. Dieser Wert, der sich an der Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohnern errechnet, ist der beste Wert der letzten elf Jahre. Die mittelhessische Kriminalitätsbelastung liegt damit weiterhin erheblich unter dem Landesdurchschnitt von 5.971.", so Bernd Paul.

Mehr Infos und Erklärungen zur Kriminal - Statistik des Polizeipräsidiums Mittelhessens finden sie unter

https://k.polizei.hessen.de/1826104062.

Im Anhang befindet sich eine Tabelle mit den Fallzahlen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell