Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.02.2019 Silage-Ballen gestohlen+++Einbrüche+++Auseinandersetzung+++Zwei Blutproben nach Unfall+++Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Mehrere Silage-Ballen gestohlen

Unbekannte stahlen von einem Freigelände über 20 Silage-Ballen im Wert von etwa 1800 Euro. Die Ballen befanden sich hinter einem Stall im Bereich der Hügelstallstraße. Der Landwirt bemerkte den Diebstahl am Montag und erstattete bei der Polizei Anzeige. Wem sind dort in den letzten Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Einbruch gescheitert

Mit einem Stein versuchte ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (26. Februar) die Scheibe eines Drogeriemarktes mehrmals einzuschlagen. Dabei löste die Alarmanlage aus und verschreckte offenbar den Unbekannten. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 1500 Euro ein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Trotz eines mit einem Kettenschloss gesichertes Mountainbike stahl ein Unbekannter zwischen Dienstagabend (26. Februar), gegen 19.00 Uhr, und Mittwochnachmittag (27. Februar), um 16.00 Uhr. Das graue Fahrrad des Herstellers Mirage war an einem Fahrradständer eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße angeschlossen und hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Mit über ein Promille unterwegs

Die Autofahrt eines 46-jährigen Mannes aus Reiskirchen endete am späten Mittwochabend (27. Februar) mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Beamte kontrollierten den Reiskirchener in der Grünberger Straße, als er mit seinem Renault unterwegs war. Offenbar war der Renault-Fahrer alkoholisiert. Er pustete über 1,8 Promille. Seinen Führerschein konnte er nicht angeblich nicht finden. Eine Überprüfung ergab, dass er gar keinen Führerschein hat. Die Ordnungshüter stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den 46-Jährigen mit zur Wache. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Heuchelheim: Einbruch in Kindergarten

Nachdem das Aufhebeln der Terassentür eines Kindergartens in Heuchelheim scheiterte, nutzte ein Unbekannter offenbar einen Stein. Damit schlug er vermutlich in der Nacht zu Mittwoch die Terassentür ein und kam ins Gebäude. Der Tatverdächtige öffnete in einem Personalraum einige Schränke. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen noch. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 2000 Euro ein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555. Gießen: Auseinandersetzung im Asterweg In einer Bar im Asterweg kam es am Mittwoch kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Männern und einer Personengruppe. Dabei schlug offenbar der Unbekannte ins Gesicht eines 21-Jährigen aus Gießen. Der Gießener flüchtete nach draußen und erhielt einen weiteren Schlag von einem anderem Tatverdächtigen. Durch die Schläge verletzte sich der 21-Jährige leicht am Auge. Die Polizei sucht nun nach zwei Männern. Einer war 1,70 m groß, hatte eine Glatze und einen breiteren Körperbau. Der andere Mann war 1,85 groß, hatte stoppelige Haare und einen Bart. An seiner Hand trug er ein Pflaster.

Unfallmeldungen:

Linden/A445: LKW prallt gegen Sperranhänger

Auf der Autobahn A45 ereignete sich Donnerstagfrüh (28. Februar) ein Unfall zwischen dem Gießener Südkreuz und Gambacher Kreuz. Ein 46-jähriger Fahrer aus Litauen war gegen 02.20 Uhr mit seinem LKW in Richtung Hanau unterwegs. Kurz vor einem Baustellenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Sperranhänger. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 45000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Hungen: Zwei Blutproben nach Unfall

Eine 76-jähriger Fahrer musste nach einem Unfall von Mittwochnachmittag (27. Februar) zwei Blutproben über sich ergehen lassen. Eine 28-Jährige aus dem Wetteraukreis fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Kolberger Straße und wollte nach links in die Kösliner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Hyundais des 76-Jährigen. Der Rentner roch offenbar deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 0,51 Promille. Aufgrund von Nachtrunk wurden ihm zwei Blutproben auf einer Polizeiwache entnommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Unfallfluchten:

Gießen: Golf beschädigt

Trotz Schadens von etwa 1000 Euro fuhr ein Verursacher nach einem Unfall von Dienstag (27. Februar) in der Talstraße/Ecke Klingelbachweg einfach weiter. Der Unbekannte touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Golf. Der Unfall hat sich vermutlich zwischen 07.45 und 16.15 Uhr ereignet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555. Buseck: Außenspiegel beschädigt Im Pfingstweg beschädigte am Montagvormittag (25. Februar) ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines geparkten grauen Golfs. Der Golf war dort zwischen den Bahngleisen und der Wiesenstraße von 05.15 und 09.45 Uhr geparkt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Nach Spiegelunfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (26. Februar) zwischen 07.45 und 18.30 Uhr einen in der Straße "Ursulum" geparkten silberfarbenen Mazda. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Flucht in der Steinstraße Nach einem Unfall in der Steinstraße flüchtete ein bislang Unbekannter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte beschädigte zwischen 07.45 und 13.30 Uhr einen geparkten blauen Cooper am linken Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

