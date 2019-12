Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Einbruch in Wohnhaus

Bad Rothenfelde (ots)

Am ersten Weihnachtstag drangen unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus an der Eschstraße ein. Dazu näherten sie sich dem Gebäude vom Garten her und hebelten eine Terrassentür auf. Eine Wohnung im Erdgeschoss und eine weitere Wohnung im Obergeschoss wurden betreten. Es wurde nichts durchwühlt oder entwendet. Lediglich an Vorhängen waren Veränderungen feststellbar. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401 879500.

