Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots)

Am ersten Weihnachtstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Rott ein. Die Terrassentür wurde aufgehebelt und die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Es konnte bislang kein Diebesgut festgestellt werden, allerdings konnten mehrere Spuren gesichert werden. Wer Hinweise zu der Tat, verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

