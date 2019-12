Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Hunteburg: Unbekannte brachen in Kirche ein

Bohmte (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum 2. Weihnachtstag in die katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit ein. Die Täter hebelten die Eingangstür zur Sakristei sowie eine weitere Tür im Gebäude auf und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen machten sie dabei aber keine Beute. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchstraße bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bohmte. Telefon: 05471/9710.

