Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schlafender Mann wird geweckt und leistet Widerstand/Zwei verletzte Bundespolizisten

Offenburg (ots)

Gestern Abend verständigten Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 18:30 Uhr die Bundespolizei und baten um Unterstützung. Sie hatten zuvor einen Mann angetroffen der schlafend auf einer Treppe im Bahnhof Offenburg lag. Der lettische Staatsangehörige war stark alkoholisiert, reagierte beim Ansprechen durch die Beamten aggressiv und verweigerte Angaben zu seinen Personalien. Als er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht werden sollte, sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten an. Hierdurch wurde ein Beamter am Oberarm sowie im Rückenbereich, der andere an der Hand verletzt. Beide Bundespolizisten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben und danach ihren Dienst abbrechen. Der 60-Jährige verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam und wurde am heutigen Morgen auf freien Fuß gesetzt, da die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorlagen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung eingeleitet.

