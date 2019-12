Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw Brand - Verkehrssperrung AS Niederaula

Abschlussmeldung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

LKW in Brand

Niederaula - Am Donnerstag (05.12.), gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen die A 7 an der Abfahrt Niederaula, um an der Einmündung zur Bundesstraße 62 in Richtung Niederjossa einzubiegen. Vermutlich geriet der Sattelauflieger des Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defekts an der hinteren linken Achse in Brand. Dem Fahrer gelang es, die Zugmaschine abzukoppeln. Das Feuer konnte durch die FFW Niederaula gelöscht werden. Aufgrund des Brandes kam es zeitweise zu einer Sperrung der Bundessstraße 62 sowie der Abfahrt zur A 7. Gegen 10.30 war die Fahrbahn dann wieder komplett frei.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Ursprungsmeldung um 07.38 Uhr:

Lkw Brand - Verkehrssperrung AS Niederaula

Um 06.45 Uhr geriet auf der A7 an der Abfahrt Niederaula ein Holztransporter in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug im Abfahrtsbereich zur B 62 abstellen. Durch den dortigen Feuerwehreinsatz ist die Anschlussstelle Niederaula sowie die dortige B 62 voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist zur Zeit nicht absehbar.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

